Cala Rajada in diesem Sommer ohne Blaue Flaggen

In diesem Sommer werden 29 Blaue Flaggen den Stränden von Mallorca wehen. Die Playa de Palma bekam die Auszeichnung nach drei Jahren wieder. Die Gemeinde Capdepera hat in diesem Jahr darauf verzichtet, sich um Blaue Flaggen zu bewerben. So wehen sie im Hafen von Cala Rajada, in der Cala Agulla, Canyamel, Cala Mesquida und Font de Sa Cala nicht mehr. Auch in der Gemeinde Santanyí gab es Veränderungen.

Die blauen Flaggen zeigen Badestrände mit sauberem Meerwasser und zusätzlichen Dienstleistungen an. Neben den Stränden werden auch Sporthäfen sowie nachhaltige Touristenboote mit den Flaggen ausgezeichnet. Die Flaggen sind am Dienstagvormittag von der spanischen Niederlassung der Stiftung für Umwelterziehung (FEE) in Madrid vergeben worden.

Auf den Balearen werden insgesamt 44 Strände mit den Flaggen bestückt. Spanienweit werden 566 Stück wehen, 24 weniger als noch 2018.

Folgenden Strände auf Mallorca bekamen die Auszeichnung:

Palma

Cala Estància, Playa de Palma (neu), (Cala Major ist nicht mehr dabei.)

Calvià

Es Carregador, Palmanova, Son Maties, Peguera-Torà, Illetes, Cala Comtesa

Andratx

Sant Elm

Pollença

Cala Molins, Cala Barques, Formentor

Muro

Playa de Muro

Santa Margalida

Can Picafort, Son Bauló, Son Serra de Marina

Son Servera

Cala Millor, Es Ribell

Sant Llorenç des Cardassar

Cala Millor (Cala Nau), Sa Coma

Felanitx

Cala Marçal, Cala Ferrera, Portocolom (Platja S’ Arenal), Cala Sa Nau

Santanyí

Cala Mondragó (Sa Font de N’Alís), Cala Santanyí, Cala Llombards (neu), S’Amarador (neu), (Cala Gran nicht mehr dabei)

Ses Salines

Es Dolç (Es Port)