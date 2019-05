Polin war vorm Verschwinden auf dem Weg zu einer Party

Die Polizei auf Mallorca hat am Dienstag die vermisste 36-jährige Polin in der Nähe des Einkaufszentrums Porto Pi aufgegriffen. Die Stewardess sei in gutem gesundheitlichen Zustand, dennoch begleiteten die Beamten sie zu einem Arzt.

Ihr Verschwinden hatte für mehrere Tage in Palma und den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt.

Laut Polizei war die Frau am Freitag zu einer Party in Alcúdia aufgebrochen, die Feier sollte auf einem Boot stattfinden. Später zog sie weiter in die Inselhauptstadt an die Ausgehmeile Paseo Marítimo.

Seit Samstag hatten Freunde und Familie nichts mehr von Amelia B. gehört und meldeten sie als vermisst. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, sie im Stadtteil Portopí sowie an der Playa de Palma gesehen zu haben. (cls)