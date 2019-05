Unternehmer pochen auf mehr Sauberkeit an Playa de Palma

Reiseveranstalter, Hoteliers und Restaurantbetreiber auf Mallorca stoßen sich an der ihrer Ansicht nach fehlenden Sauberkeit und Sicherheit an der Playa de Palma. In der Hinsicht müsse es bald deutliche Verbesserungen geben, sagten am Mittwoch Teilnehmer des ersten "Playa-de Palma-Forums".

Während die privaten Investitionen in den vergangenen Jahren mit 120 Millionen Euro pro Jahr hoch gewesen seien, habe die öffentliche Hand nur "symbolisch" gehandelt, so Isabel Vidal von der zuständigen Hoteliers-Vereinigung. Es sei unerlässlich, illegale Praktiken auszumerzen.

Organisiert worden war das Forum von der Unternehmervereinigung Palma Beach, die für eine Verbesserung des Images dieser Gegend einsetzt, die weiterhin von vielen Sauftouristen besucht wird.