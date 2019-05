Tropische Nächte mitten im Mai stehen Mallorca bevor

Mallorca erwartet die ersten sogenannten tropischen Nächte des Jahres. Früher als üblich, nämlich schon in der ersten Mai-Hälfte, wird es nachts auffallend mild. In der Nacht zum Freitag werden laut der Wetteragentur Aemet 20 Grad in Palma und Calvià erreicht. Woanders liegen die Werte nur ein wenig unter der 20-Grad-Marke.

Die hohen Temperaturen – am Freitag und Samstag sind am Tag über 30 Grad drin – kommen zustande, weil Sahara-Luft ungebremst auf die Insel wehen kann. Die Werte liegen fünf bis zehn Grad höher als in dieser Jahreszeit üblich.

Die ungewöhnliche Hitze soll sich allerdings nur bis Samstag halten. Danach rutschen die Temperaturen wieder auf die für Mai üblichen Werte um allerhöchstens 23 bis 24 Grad.