Deutlich mehr Flugpassagiere im April auf Mallorca

Im April haben sich deutlich mehr Passagiere auf dem Flughafen Mallorca bewegt als im gleichen Vorjahresmonat. Nach Angaben der Betreibergesellschaft Aena handelte es sich um 2,5 Millionen Menschen, 14,2 Prozent mehr. Das liegt daran, dass die Osterferien in Staaten wie Deutschland in diesem Jahr in den April fielen.

Was die Deutschen angeht, so war die Steigerung noch deutlicher: 26 Prozent mehr Bundesbürger kamen im April nach Mallorca, insgesamt waren es 894.000. Sie verweisen die Spanier (617.000 Gäste, plus 6,7 Prozent) und die Briten (481.000, plus 10,6 Prozent) auf die Plätze.