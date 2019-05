Polizisten nehmen zwei "Okupas" in Palma fest

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben zwei Hausbesetzer festgenommen, die in Palma de Mallorca einen Wohnungsmakler erpresst haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, 8000 Euro von dem Mann als Gegenleistung dafür in Empfang genommen zu haben, ein von ihnen besetztes Gebäude schnell wieder zu verlassen. Ereignet hatte sich der Vorfall am 6. Mai.

Bei dem Wohngebäude handelt es sich um ein erst jüngst fertig gewordenes Haus mit vier Stockwerken in der Darder-Straße, deren Wohnungen schon längst verkauft worden waren. In nur wenigen Stunden bewerkstelligten es die etwa 15 "Okupas", im Innern alles Mögliche zu zerstören.