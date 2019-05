Bagger rollen bald an der lauschigen Cala Tuent

Ausgerechnet am Anfang der Badesaison beginnt die Gemeinde Escorca im Norden von Mallorca mit Bauarbeiten an der lauschigen Cala Tuent. Die Mole wird dort vergrößert. Außerdem soll dort ein Geländer angebracht werden, um Stürze ins Meer zu verhindern. An der Mole legen Ausflugsschiffe aus Port de Sóller an, die bis Sa Calobra und zurück fahren. Bagger wurden inzwischen an der landwirtschaftlich paradiesischen Bucht bereits platziert.

Cala Tuent ist einer der entlegensten Naturstrände von Mallorca. Dort zieht es vor allem Menschen hin, die Ruhe suchen.