Frau findet Haus bei Rückkehr aus Urlaub besetzt vor

Das "Okupa"-Unwesen treibt auf Mallorca neue Blüten. Eine 76-jährige Spanierin, die einige Tage Urlaub in Madrid verbracht hatte, fand ihr Haus in Palma unlängst bei ihrer Rückkehr besetzt vor. Die Kriminellen hatten den Begrenzungszaun aufgebrochen und waren in das Erdgeschoss des zweistöckigen Gebäudes eingedrungen.

Dieses befindet sich im Vorort Son Sardina, der im Norden außerhalb der Stadt liegt. Die Frau stellte zudem fest, dass die "Okupas" Schlösser ausgewechselt hatten.

Einer der Besetzer sagte der Polizei, dass er das Haus von einem Mann für 3000 Euro gemietet habe. Er verfüge aber weder über einen Mietvertrag noch über eine Rechnung. Die Polizei sagte der Besitzerin, dass sie nichts für sie tun könne, die Besetzer befinden sich weiter in dem Gebäude.