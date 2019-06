Erneut Pyromane in Palma de Mallorca verhaftet

In Mallorcas Inselhauptstadt Palma ist erneut ein mutmaßlicher Brandstifter verhaftet worden. Der Mann soll im Bereich der Aragón-Straße in letzter Zeit Feuer an mehreren Müllcontainern gelegt haben.

Der Pyromane wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die ihm vorgeworfenen Taten sind Teil einer seit Monaten anhaltenden Serie mit mehreren Beschuldigten. Erst kürzlich waren zwei offenbar geistig minderbemittelte Männer gestellt worden. Die Ermittler glauben, dass noch weitere Nachahmungstäter unterwegs sind.