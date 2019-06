Feuerwehr auf Mallorca befreit Baby aus Auto

Can Pastilla, Mallorca

Die Feuerwehrleute aus Palma haben am Montag ein Baby aus einem Auto befreit. Der Einsatz ereignete sich in Can Pastilla.

Die Eltern hatten den geparkten Wagen verlassen, die Schlüssel jedoch im Auto gelassen. Die Türen versperrten sich automatisch. Den Eltern blieb nichts anderes übrig, als den Notruf zu wählen.

Eine halbe Stunde lang waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Wagen zu öffnen. (cls)