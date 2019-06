Motorradfahrer auf Mallorca stürzt in Abgrund

Ein Motorradfahrer auf Mallorca ist am Samstagabend von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter in die Tiefe gefallen.

Der Unfall ereignete sich zwischen Banyalbufar und Esporles, als dort eine Gruppe von Motorradausflüglern unterwegs war. Aus unbekannten Gründen verlor ein 45-jähriger Franzose die Kontrolle über seine Maschine.

Der Mann musste mit Hilfe der Bergrettung geborgen werden und kam per Ambulanz in die Notaufnahme des Universitätsklinikums Son Espases. Am Sonntag befand er sich laut Medienberichten in kritischem Zustand.