Massenweise Ratten rund um Müllcontainer in Palma

Dutzende Ratten und Mäuse haben Anwohner Palmas rund um Müllcontainer in Palma gefilmt. Die Videos wurden in zahlreichen sozialen Netzwerken geteilt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Nager in großer Zahl aus dem Müll fliehen, als die Bewohner an den Containern rütteln.

Das Video stammt aus einer Straße im Problemviertel Son Gotleu. "In anderen Straßen der Stadt sieht es aber genauso aus", behauptet Sumam, eine kleine Splitterpartei, die bei den vergangenen Wahlen den Einzug ins Rathaus verpasste.

Diese Einschätzung wird von einigen Kommentatoren unter den Aufnahmen geteilt. Andere wiederum sind der Ansicht, dass weniger die Ratten das Problem seien, als vielmehr die Menschen, die ihren Müll gedankenlos entsorgen.