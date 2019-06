Mehr Sicherheit an den Stränden von Mallorca

Die spanischen Initiative Hi Services lässt an mehreren Stränden auf Mallorca Defibrillatoren und Infopunkte zum Thema Sonnenstrahlung und Schutz vor UV-Schäden installieren. Damit sollen Unglücksfälle, die durch zuviel Sonne und Herz-Kreislaufproblem entstehen, vermieden werden.

Diese so genannten Hi Points verfügen zudem über eine Notruftaste, eine Sonnenampel und Bildschirme. Es gibt sie bereits in Arrecife (Lanzarote) sowie an den mallorquinischen Stränden von Muro, Sa Calobra und Cala Millor. Die Strände von Colònia de Sant Jordi, Andratx sowie auf Ibiza und Formentera kommen nun hinzu. (cls)