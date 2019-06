Taxi in Palma rast auf Bürgersteig

Schreck am Freitagmorgen in Palma de Mallorca: Ein Taxi schert plötzlich aus, gerät auf die Gegenfahrbahn, dann auf den Bürgersteig und kracht schließlich gegen den Eingangsbereich eines Anwesens. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

Der Taxifahrer hatte in der Hauptverkehrsstraße Carrer Aragón im Bereich Es Vivero aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und regelte den Verkehr an der Unfallstelle. (as)