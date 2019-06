Video: Kurz vor Sommerbeginn auf Mallorca fällt Regen

Foto: as

Ein Regenschauer, wenige Stunden vor Sommerbeginn auf Mallorca, gesehen auf dem Gelände der Verlagsgruppe Serra, wo auch das Mallorca Magazin wöchentlich gedruckt wird. Foto: as

Plötzlich klackerte es laut auf das Vordach der Lastwagenrampe am Druckereigebäude der Verlagsgruppe Serra, wo auch das Mallorca Magazin wöchentlich erscheint: Ein Regenschauer trommelte kurz aber heftig aufs Metall. Somit ist die Sonneninsel wenige Stunden vor Anbruch des Sommers, der offiziell an diesem Freitag um 18 Uhr beginnt, aus einem ungewohnt grauen Himmel in Palma von einem untypischen Spätfrühling-Niederschlag besucht worden.

Und wie wird das Wetter am ersten Sommerwochenende? Für Samstag ist nach einem bedeckten Freitag mit Schlammregen-Vorhersagen ebenfalls Bewölkung prognostiziert, die im Laufe des Tages abnimmt. Die Temperaturen klettern auf 29 Grad.

In der Johannisnacht von Sonntag auf Montag fallen die Werte von 27 Grad tagsüber auf angenehme 21 Grad. Auch dem mitternächtlichen Bad im Meer steht zu Sant Joan nichts im Wege, das Wasser ist 22 Grad warm. (cls/as)