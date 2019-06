Hahn gewinnt Wettbewerb mit 154 Schreien pro Stunde

Das an kuriosen Veranstaltungen reiche Mallorca ist am Donnerstag erneut über sich hinausgewachsen. Beim traditionellen Hahnenschrei-Wettbewerb in Son Servera im Insel-Nordosten gewann ein Vogel namens Picón mit 154-mal Kikeriki in einer Stunde. Platz zwei eroberte der Hahn Xicoleta mit 97 Rufen. Beide Tiere gehören dem Züchter Rafael Nicolau aus Manacor.

An der 28. Ausgabe dieser Veranstaltung nahmen 24 Hähne vorwiegend aus Palma, Montuïri, Capdepera und Artà teil. Die drei Erstplatzierten erhielten je einen Pokal und eine Ensaimada.

Der Schrei-Rekord wurde jedoch diesmal nicht erreicht. Den hält noch immer ein Hahn namens Messi aus Sa Coma. Das Tier brachte es im Jahr 2015 auf 188 Schreie pro Stunde.