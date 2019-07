Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca

Bei einem Unfall in der Nähe von Banyalbufar im Nordwesten von Mallorca ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 26 Jahre alte Mann verlor am Sonntagabend beim Hafen Port des Canonge gegen 20.35 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwar trafen ihn Hilfskräfte noch lebend an, doch er starb wenig später.

Bereits am Wochenende war in einem Kreisverkehr bei Muro ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Die Gegend rund um Banyalbufar ist sehr kurvig und zerklüftet. Wer als Fahrer dort nicht besonders aufpasst, gerät schnell in Gefahr.