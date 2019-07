Mal ist es extrem heiß, mal ist es normal heiß auf Mallorca

Die drückende Hitze bleibt Mallorca bis auf Weiteres erhalten. Nach "nur" 32 Grad am Mittwoch gilt am Donnerstag bei bis zu 36 Grad wieder Warnstufe Gelb im Südwesten und Süden. Dazu weht ein eher schwacher und manchmal auffrischender Ostwind. Auch nachts gehen die Temperaturen wieder nach oben, und zwar auf schweißtreibende 23 Grad.

Zum Wochenende hin gehen die Temperaturen wieder ein wenig auf 32 bis 33 Grad zurück. Dieses Niveau soll bis mindestens zum Wochenende nicht unterschritten werden.

Wie bereits am Montag war es auch am Dienstag in Llucmajor mallorcaweit am heißesten: Es wurden 35,6 Grad erreicht. Das war ein Grad mehr als in Sa Pobla, dem traditionellen Hitzepol der Insel.