Mallorca-Airport platzt am Wochenende aus allen Nähten

Auf dem Flughafen von Mallorca wird es an diesem Wochenende noch erheblich wuseliger als ohnehin schon zugehen. Die Betreibergesellschaft Aena rechnet nach Angaben vom Freitag mit 2855 Flügen und 480.659 Passagieren. Am Samstag sollen mehr Flugzeuge landen und starten als am Sonntag.

Auch für den Ibiza-Airport rechnet Aena mit viel Bewegung, nämlich 1095 Flügen und 159.682 Passagieren. Auf Menorca sind 553 Starts und Landungen vorgesehen, 83.764 Passagiere werden sich dort aufhalten.