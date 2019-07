Kriminelle treffen in Son-Vida-Haus auf Familie mit Kindern

In Palma de Mallorcas vornehmem Viertel Son Vida sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingedrungen. Wie viel Beute sie dort machten, ist noch unklar. Nach Polizeiangaben vom Freitag trafen die Kriminellen in dem Luxusanwesen auf eine Familie mit Kindern.

Das Viertel wird bereits seit einiger Zeit immer wieder von Diebesbanden heimgesucht. In der Umgebung macht sich zunehmend Unruhe unter den Einwohnern breit. Die Verbrecher nähern sich dem Gebiet normalerweise von den Bergen her, um nicht vom Wachpersonal aufgespürt zu werden. Zahlreiche Einbruchsdelikte sind niemals aufgeklärt worden.

Son Vida ist ein sehr ruhiges, von Golfplätzen umgebenes Viertel mit vielen Luxusanwesen und großen Gärten.