Senior ertrinkt fast vor dem Strand von Camp de Mar

Am bei Deutschen beliebten Strand von Camp de Mar im Südwesten von Mallorca haben Hilfskräfte am Mittwoch einen in Schwierigkeiten geratenen älteren Mann aus dem Meer ziehen müssen. Der 82-Jährige wurde nach offiziellen Angaben ins Krankenhaus Son Espases gebracht, nachdem Wiederbelebungsversuche erfolgreich waren. Der Mann war im Meer fast ertrunken.

Im Sommer kommt es an den Stränden von Mallorca immer wieder zu Bade-Zwischenfällen zum Teil mit Toten.

Der Strand von Camp de Mar, der zur Gemeinde Andratx gehört, ist eigentlich relativ ungefährlich, weil dort der Boden nur unmerklich abfällt und die Wellen in der Regel nicht hoch sind.