6000 Pilger begaben sich auf den Weg nach Lluc

6000 Menschen sind am Samstagabend von Palma aus zum Heiligtum Lluc auf Mallorca aufgebrochen. 48 Kilometer Fußmarsch lagen vor ihnen. Rund die Hälfte kam am Sonntagmorgen in der Tramuntana an, der Rest brach aus verschiedenen Gründen ab.

Um 23 Uhr fiel der Startschuss an der Plaza Güell. Von dort aus machte sich 1974 die erste Gruppe aus 30 Personen auf den langen Fußmarsch nach Lluc. Anlass war, dass die sechsjährige Tochter von Tolo Güell, damals Inhaber der Bar Güell, bei einem Unfall mit einer Siphon-Flasche unverletzt blieb. Für die Familie ein Wunder. Tolo Güell wollte sich bei der schwarzen Madonna von Lluc dafür bedanken.

Die Nachtwanderung "Lluc a peu" (Lluc zu Fuß) gilt mittlerweile als Teil der mallorquinischen Identität. Im vergangenen Jahr fand sie aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen dem Veranstalter und dem Inselrat von Mallorca nicht statt. (cls)