Algen-Alarm am Strand von Es Trenc

Touristen auf Mallorca sehen dieser Tage ein anderes Bild als das, was sie vom Traumstrand Es Trenc mit seinem klaren türkisfarbenen Wasser und dem kilometerweiten weißen Strand, der an Karibik erinnert, kennen.

Eine große Menge angespülter Algen trübt das Bild, das einige veranlasst, die Bucht bei Ses Covetes im Inselsüdosten zu meiden. Chiringuito-Betreiber sollen laut der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bereits das balearische Umweltministerium verständigt haben, weil sie einen Besucherschwund befürchten. Dieses wiederum verwies darauf, dass das angespülte Material höchstwahrscheinlich vom Seegras Posidonia stamme, seinen natürlichen Zweck erfülle und deshalb nicht beseitigt werden könne.

Weil in der Vergangenheit zahlreiche Yachten unerlaubt auf Seegras ankerten und diese dabei zerstörten, wiesen Experten vermehrt darauf hin, dass es auch die Küsten vor Erosion schützt und dazu beiträgt, dass die Strände nicht abgetragen werden. Die Unterscheidung zwischen Seegras und Algen sei oft selbst für Experten schwierig.

Eine Befragung unter anwesenden Badegästen zeigt, dass sich die meisten nicht an dem angespülten Material stören. Einheimische aus Sa Ràpita hingegen äußerten, diese Menge noch nie zuvor gesehen zu haben, obwohl sie den Strand seit den 1908er Jahren regelmäßig besuchten.

Erst vor zwei Wochen waren an Bunkern, die dort im Sand stehen, tourismusfeindliche Sprüche geschmiert worden. Zu lesen war unter anderem "Tourist, posidonia is better than you" (deutsch: "Tourist, Seegras ist wertvoller als Du").