Seegras wird auch vom Serra-de-Marina-Strand entfernt

Die linke Balearen-Regierung setzt ihren Kurs fort, Mallorca-Strände von Seegras zu befreien. Am Freitag tauchten Bagger am Strand von Son Serra de Marina im Inselnorden auf. Die linksregionalistischen Umweltschützer vom GOB zeigten sich darüber entsetzt.

Bereits in den vergangenen Tagen war Seegras in großen Mengen vom Es-Trenc-Strand bei Sa Ràpita entfernt worden, was ebenfalls den Unmut der Umweltschützer ausgelöst hatte.

Touristen und Hoteliers hatten sich wiederholt darüber beschwert, dass die übelriechenden und von Insekten bevölkerten Vegetationsreste auf vielen Stränden der Insel einfach liegen gelassen werden.