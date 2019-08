Protestler laufen Sturm gegen Hotelpläne für Portocolom

Etwa 200 Einwohner haben im Ort Portocolom im Osten von Mallorca am Samstag gegen Hotelpläne im alten Zentrum protestiert. Die zuständige Gemeinde Felanitx hatte im Mai wenige Tage vor den Regionalwahlen den Weg frei dafür gemacht, sogenannte Boutique-Hotels in Herrenhäusern der Viertel sa Capella und sa Duana zu erlauben.

Die Protestler befürchten eine Massifizierung des idyllisch an einer Bucht gelegenen Ortes.

Boutique-Hotels schossen in den vergangenen Jahren zunächst in Palma wie Pilze aus dem Boden. Später wurden immer mehr dieser kleinen, aber feinen Häuser in Dörfern eröffnet.