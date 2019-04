Neues Fünf-Sterne-Hotel in Palmas Altstadt

In der Altstadt von Palma will die deutsche Kette "Europe Hotels" ein neues Fünf-Sterne-Hotel etablieren. Im Internet wird die "baldige Eröffnung" angekündigt.

Das Hotel Sant Bartomeu befindet sich in der Nähe von Plaça Mayor und Banco de España. Es soll rund 40 Zimmer haben.

"Europe Hotels" mit Sitz in Stuttgart betreibt bisher zwei Hotels in Stuttgart, zwei weitere in München und eines in Berlin. Dazu kommen zwei Herbergen auf Teneriffa, ein Haus auf Mallorca (Europe Playa Marina in Illetes) sowie Ferienwohnungen auf Teneriffa und Menorca.

Die "Europe Hotels" gibt es seit 1964. Das Unternehmen wird in zweiter Generation von den Brüdern Axel und Gösta Gassmann geführt.

In der Altstadt von Palma haben in den vergangenen Jahren zahlreiche kleine aber feine Boutique-Hotels eröffnet.