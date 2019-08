Migranten-Schiff "Open Arms" soll nach Palma kommen

Die sozialistische spanische Zentralregierung unter Pedro Sánchez hat nach Algeciras in Andalusien jetzt auch die Häfen Palma de Mallorca, Mahón und Barcelona als Anlaufpunkte für das mit illegalen Migranten durchs Mittelmeer reisende Hilfsschiff "Open Arms" angeboten. 107 Menschen befinden sich an Bord des nahe der italienischen Insel Lampedusa fahrenden Gefährts.

Der als Rechtspopulist geltende italienische Innenminister Matteo Salvini will nicht, dass die "Open Arms" in seinem Land anlegt. Am Sonntag hatte er jedoch erlaubt, dass 27 unbegleitete Minderjährige das Schiff verlassen dürfen.

Die "Open Arms" fährt bereits seit 16 Tagen durchs Mittelmeer. Angesichts des angeschlagenen Gesundheitszustands der Migranten lehnte es die Besatzung ab, ins weit entfernte Algeciras zu fahren.