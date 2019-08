Rentner stürzt sechs Meter tief in Brunnenschacht

Im Dorf Sineu in der Mitte von Mallorca ist ein 68-jähriger Mann in einen Brunnen auf seinem Grundstück gefallen. Nachbarn riefen am Montagmorgen die Polizei, als sie Schreie hörten.

Feuerwehrleute rückten mit drei Fahrzeugen an, einem Retter gelang es schließlich, in den sechs Meter tiefen Brunnenschacht hinabzusteigen und den Mann so zu sichern, dass andere ihn mit einer Seilvorrichtung bergen konnten.

Der Rentner spanischer Nationalität kam wie durch ein Wunder mit nur leichten Verletzungen davon, er litt lediglich an Unterkühlung.