Fünf Stunden Warterei vor Mietwagenschalter am Airport

Am Flughafen von Mallorca haben sich am Sonntag vor dem Schalter der Mietwagenfirma "RecordGo" dramatische Szenen abgespielt. Flugpassagiere gaben an, bis zu fünf Stunden gewartet zu haben, bis sie am Schalter drankamen.

80 Mallorca-Touristen bildeten dort nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora eine lange Schlange. "Die Leute saßen auf dem Boden", sagte ein Augenzeuge. "Andere fluchten lauthals."

Beschwerden über die Behandlung von Kunden durch Mietwagenfirmen auf dem Flughafen von Mallorca gab es schon des Öfteren. Vor allem im Sommer stehen Flug-Passagiere dort zuweilen lange an.