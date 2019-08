Mallorca erwartet perfektes Strandwetter

Mallorca erwartet am Wochenende perfektes Strandwetter. Die kommenden Tage warten mit sommerlichen Tages- und angenehmen Nachttemperaturen auf, sodass sich Einheimische, Residenten und Urlauber abends die Paella im Freien schmecken lassen können, ohne dabei allzu sehr zu schwitzen.

Am Samstag wird es auf der Insel weitgehend sonnig. Nur hier und da ziehen vereinzelt ein paar Schleierwolken durch. Die Tagestemperaturen erreichen Werte von bis zu 27 Grad in Escorca, 29 Grad in Felanitx, 30 Grad in Sa Pobla und 31 Grad in der Bucht von Palma. Nachts wird es mit 17 Grad im Gebirge und 20 Grad im Flachland angenehm "frisch".

Die Feuchtigkeit, die in den vergangenen Wochen für drückende und quälende Hitze bis in die Nachtstunden hinein gesorgt hat, hat sich weitgehend verzogen. Tagsüber liegt die Luftfeuchtigkeit derzeit bei rund 40 Prozent, abends bei 60 bis 70. In den vergangenen Wochen wurden teilweise 95 Prozent Feuchte bis tief in die Nacht gemessen.

Am Sonntag gibt es kaum Änderungen. Es werden ähnliche Werte wie am Samstag erreicht, dazu wird es weitgehend sonnig bei stahlblauem Himmel.