Mutmaßlicher Brandstifter von Esporles festgenommen

Polizisten haben in Esporles im Nordwesten von Mallorca einen Mann festgenommen, der auf dem Gebiet der Gemeinde mehrere Feuer gelegt haben soll. Die Beamten stellten ihn nach einer Pressemitteilung vom Montag, als er zum vierten Mal einen Brand legen wollte. Der Verdächtige habe sich heftig gewehrt und habe deswegen unsanft überwältigt werden müssen.

Die Polizisten fanden bei dem Mann unter anderem Brandbeschleuniger.

Das erste Feuer war am Dienstag gelegt worden und konnte schnell gelöscht werden. Beim zweiten Feuer am Donnerstag mussten sogar Löschflugzeuge eingesetzt werden, der dritte Brand loderte am Sonntag in Son Quint.