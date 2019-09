Mann prügelt und bestiehlt Kanadierin auf Paseo Marítimo

Wer an Wochenenden nachts auf dem Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca unterwegs ist, bringt sich seit einigen Jahren zunehmend in Gefahr. Immer wieder kommt es dort zu gewalttätigen Zwischenfällen. Zuletzt wurde in der Nacht zum Sonntag eine kanadische Touristin von einem Mann wiederholt geschlagen. Er floh mit der Handtasche der Frau.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, den Täter gefangen zu haben. Der hatte nach dem Verbrechen auf der Flucht vor Zeugen die Handtasche des Opfers auf der Höhe des Sa-Feixina-Parks in die Büsche geschleudert.

Am Paseo Marítimo befinden sich zahlreiche Bars und Diskotheken. Vor allem junge Spanier zieht es dort traditionell dort hin.