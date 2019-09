Neue Stierkämpfe auf Mallorca angekündigt

Nach den umstrittenen ersten blutigen Stierkämpfen nach zwei Jahren am 9. August im Coliseo Balear in Palma de Mallorca soll es schon bald eine weitere "Corrida" auf der Insel geben. Das teilte die rechtsextremistische Partei Vox am Mittwoch mit.

Man wolle das genaue Datum bald bei einer Parteiveranstaltung in Lloret de Vistalegre bekannt geben, hieß es. Dann solle auch ein großes Plakat gezeigt werden.

Am 9. August waren die Toreros Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares und Roca Rey aufgetreten. Acht Stiere mussten ihr Leben lassen, es kam zu Protesten. Ein holländischer Flitzer sorgte damals für Aufsehen.



Hintergrund dafür, dass blutige Stierkämpfe auf Mallorca wieder möglich sind, ist die Änderung des Tierschutzgesetzes auf den Balearen, die die Linksregierung 2017 beschlossen hatte. Diese sah vor, dass Stiere bei den Kämpfen weder verletzt noch getötet werden dürfen. Diese Regelung ist obsolet, weil das spanische Verfassungsgericht die Vorgaben wieder aufhob. Es entschied nach einer Klage der ehemaligen konservativen Regierung in Spanien.