Bergdorf Fornalutx feiert traditionellen Stierlauf

Am frühen Freitagmorgen hat in Fornalutx der traditionelle Stierlauf ("Correbou") stattgefunden. In diesem Jahr läuft Rap, ein 500 Kilo schwerer Stier, durch das Bergdorf bei Sóller. Tierschützer protestierten mit Plakaten gegen die Veranstaltung.

Bis vor einigen Jahren war es noch üblich, einen wilden Jungstier durch die Hauptstraße zu treiben. Seit 2017 wird ein zahmes, mit einem Lorbeerkranz geschmücktes Tier durch den Ort geführt - zum Unwillen mancher Dorfbewohner, aber in Übereinstimmung mit dem balearischen Tierschutzgesetz.

Der „Correbou“ findet jedes Jahr am ersten Septemberwochenende zu Ehren der Schutzpatronin des Dorfes, der Jungfrau Maria, statt. Erstmals waren die Stiertreiber in traditionelle mallorquinische Tracht gekleidet. Die Tradition sieht vor, den Stier anschließend zu töten und zu verspeisen. Ob dies auch in diesem Jahr geschieht, ist unklar. Das Rathaus gab diesbezüglich im Vorfeld des Events keine klare Auskunft.