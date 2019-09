Uhrenraub in Portals: Freispruch aus Beweismangel

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Mann freigesprochen, der einem bekannten Anwalt im Yachthafen Puerto Portals eine Uhr im Wert von 30.000 Euro gestohlen haben soll. Während die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft forderte, sah es die zuständige Richterin nicht als erwiesen an, dass der 27-jährige Spanier der Täter war. Mit Videoaufnahmen vom Tatort habe der Angeklagte nicht eindeutig identifiziert werden können.

Der Mann hatte zugegeben, am 21. August 2016 in Puerto Portals gewesen zu sein. Er gab jedoch lediglich zu, "mit Freunden Autos angeschaut zu haben".

In den vergangenen Monaten hatten vor allem Italiener Träger unter anderem von Rolex-Uhren von Motorrollern aus angegriffen und bestohlen. Diese Taten wurden etwa in der Avenida Jaime III. in Palma, in Portals Nous und in Port d'Andratx begangen.