Regierung ruft Gefahrenstufe IG-1 für Mallorca aus

Auf den Balearen gilt bis auf Weiteres die Gefahrenstufe IG-1 ("índice de gravedad 1") wegen heftiger Gewitter und Regenfälle. Die Balearen-Regierung empfahl den Menschen deshalb, bei Autofahrten angesichts des starken Windes besondere Vorsicht walten zu lassen. Das gilt den Angaben zufolge besonders für den Mittwoch. Die Wetteregantur Aemet dekretierte unterdessen für Dienstag und Mittwoch Warnstufe Orange.

Die Balearen-Regierung rechnet mit bis zu 50 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und 100 Litern in zwölf Stunden. Hinzu kommen Windböen von bis zu 80 Stundenkilometern. Es wird davon abgeraten, sich allzu nahe an Bäumen aufzuhalten, in der Serra de Tramuntana sind Outdoor-Aktivitäten ausdrücklich verboten. Niemand sollte zudem versuchen, überschwemmte Areale mit dem Auto oder zu Fuß zu durchqueren.

Wie die Landesregierung weiter mitteilte, halten sich Hilfskräfte bereit, um bei etwaigen wetterbedingten Notfällen schnell einzugreifen.

Unterdessen wurden erste Zwischenfälle bekannt: Boote rissen sich in unterschiedlichen Häfen Mallorcas los. Der Rettungsdienst 112 sprach von zwölf Fällen. In Mahón auf Menorca wütete das Unwetter zu Beginn besonders heftig: Hier wurden am Dienstagnachmittag zahlreiche Straßen überschwemmt.

Das Unwettergebiet soll sich erst am Donnerstagmorgen wieder von den Balearen entfernen.