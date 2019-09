Endlich ist es auf Mallorca wärmer als in Deutschland

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich dieser Tage erfreulich verglichen mit Deutschland. Während etwa in Köln die Temperaturen momentan bei unter 20 Grad liegen, sind es auf der Insel fast 30 Grad.

Und so soll es laut den Meteorologen von Aemet in den nächsten Tagen auch bleiben: Bis zum Wochenende lacht die Sonne vom Himmel, und der Wind weht eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Noch immer sinken die Werte nachts nur kaum unter die 20-Grad-Marke.

In den vergangenen Wochen war es zeitweise in Deutschland wärmer und schöner als in deutschen Landen gewesen, was nicht wenige Menschen verzweifeln ließ.