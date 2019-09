Unfallfahrerin von Campos wird gesucht

Der Enkel eines Unfallopfers aus Campos bittet Mallorca um Hilfe. Der Großvater des Mannes war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Calle de s'Era den Tem in Campos angefahren worden. Der Senior war mit dem Rad unterwegs. Er liegt seit dem Unfall auf der Intensivstation.

Wie der Enkel in seinem Gesuch bei Facebook schreibt, soll eine Frau den Zusammenstoß verursacht haben. Sie haben sich nicht um den Mann gekümmert, sondern fuhr einfach davon. Die Fahrerin wird als schlank mit langen dunklen Haaren beschrieben, sie war in einem weißen Kleinwagen unterwegs.

Hinweise nimmt die Lokalpolizei in Campos unter Tel. 971-651626 entgegen. (cls)