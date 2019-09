Warnstufe Gelb am großen Nit-de-l'Art-Tag

Im Rahmen des XIX. Alcúdia Jazz-Festivals finden vier Konzerte statt, wie immer im Auditorium und der Bibliothek Can Torró. Einheimische Jazzbands und internationale Interpreten spielen Jazzstandards und Funky-Jazz. Das Programm: FR/6. September, Bibliothek Can Torró: Marcos Collado Quintet Marcos Collado, gebürtig aus Palma, studierte klassische Musik am Konservatorium und moderne Musik bei Daniel Roth, Mark Rossi und Ben Stivers. Hervorzuheben