Allein am Montag 2500 britische Gestrandete

Mehr als 2500 britische Touristen sind auf den Balearen am Montag von der Pleite von Thomas Cook kalt erwischt worden. Diese Zahl soll sich nach Medienangaben in den kommenden Tagen noch mehr als verdoppeln. Allein für Montag waren von Mallorca und Menorca 24 Flüge zu den britischen Inseln vorgesehen, zehn von Palma und 14 von der Nachbarinsel.

Die Hotelvereinigung für Ibiza und Formentera rechnen nach dem Aus des Konzerns mit hohen Einbußen. Völlig überraschend sei die Pleite jedoch nicht gekommen, da die Schwierigkeiten schon seit Monaten bekannt seien.

Am Airport in Palma de Mallorca ging es am Montagvormittag vergleichsweise ruhig zu. Einige britische Urlauber befanden sich bereits in Rückholmaschinen nach Großbritannien, andere waren gar nicht erst am Flughafen erschienen. Nur einige wenige Gruppen von Reisenden hatten es sich auf dem Steinfußboden bequem gemacht. "Wir wissen noch gar nichts", so das Mitglied einer Reisegruppe aus Manchester gegenüber MM. "Unser Flug sollte heute Morgen um acht Uhr gehen. Jetzt sitzen wir hier und warten".