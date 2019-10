Bierkönig geht bei Closing-Party in die Vollen

Das deutsche Kultlokal Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca hat am Freitag seine Closing-Party gestartet. Das Etablissement füllte sich sich wie in besten Juli- und August-Tagen.

Der Hype soll bis zum Sonntag dauern, was auch für den benachbarten Mega-Park gilt, der Schluss-Act Jürgen Drews bringt.

Im Bierkönig treten unter anderem Tim Toupet, Mia Julia, Peter Wackel, Schäfer Heinrich und Melanie Müller auf. Insel-Zampano Peter Wackel höchstselbst zapfte am Freitagvormittag die ersten Biere. (it)