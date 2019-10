Nach Regen-Albtraum scheint ein paar Tage die Sonne

Nach dem Abzug eines ungewöhnlich ungemütlichen Tiefdruckgebietes ist es bis zum Wochenende deutlich schöner auf Mallorca. Am Freitag wurden bei viel Sonnenschein und wenig Wind 23 Grad erreicht, bis Sonntag sind laut dem Wetterdienst Aemet sogar 24 Grad drin.

Nachts wird es allerdings mit 13 bis 14 Grad so frisch, dass man eine Jacke bei sich haben sollte.

Doch das sonnige Wetter ist nicht von Dauer: Am Sonntagnachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 65 Prozent. An den Folgetagen soll es bedeckt sein, immer mal wieder muss mit Niederschlag gerechnet werden. (it)