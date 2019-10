Männerleiche im Meer vor der Cala Serena gefunden

Beamte der Guardia Civil haben am Dienstag in der Nähe der Cala Serena im Osten von Mallorca bei Felanitx eine Männerleiche im Meer gefunden. Es könnte sich um Mihaly O. handeln, der womöglich am vergangenen Mittwoch zusammen mit seiner Cousine an der Cala Esmeralda bei Santanyí von einer Welle ins Meer gerissen worden war.

Die mutmaßlichen Opfer stammen aus Ungarn, sie kamen nicht in ihr Hotel zurück und erreichten auch nicht – wie sie eigentlich sollten – am Freitag ihre Heimat. Die Familie der 30-jährigen Frau und des 18-jährigen Manns macht sich inzwischen immer größere Sorgen um ihre Verwandten.

In der vergangenen Woche war das Meer nach einem besonders ungemütlichen Tiefdruckgebiet unruhig in der Gegend. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei junge Leute ins Wasser gesogen wurden. (it)