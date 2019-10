Erst bleibt es lieblich auf Mallorca, dann kommt Sturm auf

Mallorca geht anders als Deutschland mit ausgesprochen milden Temperaturen in den November. Während es in dieser Jahreszeit in Mitteleuropa bekanntlich eher kühl und grau ist, darf man sich auf der Insel auf 23 bis 24 Grad freuen.

Besonders mutig muss man noch nicht sein, um bei Wasserwerten um weiterhin 23 Grad noch einmal ins Meer zu steigen. Und nachts wird es bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad noch immer nicht richtig kühl.

Doch zum Wochenende hin soll starker Westwind das goldene Herbstvergnügen trüben. Das bedeutet aber laut den Wetterfröschen von Aemet nicht, dass es mit dem Temperaturen schon spürbar bergab geht. (it)