Windige und feuchte Kaltfront schreckt Menschen auf Mallorca auf

Ein Kälteeinbruch hat die Menschen auf Mallorca am Freitagmorgen überrascht. Es herrschten Werte unter 10 Grad, später stiegen sie auf 17 Grad. In der Nacht zuvor war von Norden her eine Regenfront mit Gewittern angerückt.

In Portocolom fielen 5,6 Liter auf den Quadratmeter, in Escorca 6,8 Liter, woanders jedoch gar nichts. Es galt und gilt weiterhin Warnstufe Gelb wegen Regenfällen, starker Böen und hohen Seegangs.

Für die kommenden Tage prognostizieren die Wetterfrösche von Aemet gleichbleibend kühles und unbeständiges Wetter. Während es am Samstag eher wenig regnen soll, soll es am Sonntag teils starken Dauerregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 18 Grad. Nachts wird es mit 8 Grad bereits so kalt, dass die Heizgeräte entstaubt werden sollten. (it)

So sieht es gerade an der Playa de Muro aus: