Venedig-Flut: Experten sehen schwarz auch für Mallorca

Angesichts des ungewöhnlich hohen Hochwassers in Venedig sieht das balearische Meeresforschungsinstitut Imedea schwarz auch für andere Mittelmeerregionen wie Mallorca. So etwas werde viel öfter vorkommen, wenn man nicht unverzüglich etwas gegen den Klimawandel tue, sagte der Wissenschaftler Gabriel Jordà, der das Phänomen im Jahr 2012 in einer Studie untersucht hatte.

Klar sei, dass Hochwasser-Episoden wie die in Venedig heute und in Zukunft schlimmer ausfallen würden als vor 50 Jahren.

In den Wassermassen, die sich in den vergangenen Tagen durch das Zentrum der italienischen Stadt bewegten, trieben Stühle und Tische. Viele Anlegestellen für die Touristen-Gondeln wurden weggerissen. Einheimische und Touristen wateten durch überflutete Gassen, Hotelgäste kletterten mit ihrem Gepäck aus Fenstern, um sich mit Wassertaxis zu retten. Die Feuerwehr rückte zu mehr als 400 Einsätzen aus. (it)