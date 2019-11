Hotel am Paseo Marítimo wegen Brandes evakuiert

Das Hotel "Costa Azul" am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca musste am Freitag wegen eines Feuers evakuiert werden. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, war der Brand in der Wäscherei im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Nach Angaben der städtischen Feuerwehr konnte der Brandherd schnell ermittelt und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, auch die Statik des Hotels sei nicht in Gefahr. Die Gäste konnten nach dem Schrecken in ihre Zimmer zurückkehren. (cze)