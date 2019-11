Mallorca startet ins Wochenende mit Schnee in den Bergen

Mit Schnee auf den Gipfeln des Tramuntana-Gebirges startet Mallorca ins Wochenende. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet postete am frühen Samstagmorgen ein Foto, das den Hafen der Inselmetropole Palma im Morgengrauen und dahinter den schneebedeckten Puig Major zeigt.

Die Schneefallgrenze lag am Morgen bei 1100 Metern, so Aemet. Noch bis zu Abend kann in den Höhenlagen der Tramuntana Schnee, in den Niederungen der Insel Regen fallen. Meist bleibt es aber heiter bis wolkig.

In den kommenden Tagen wechseln sich ebenfalls Sonne und Wolken ab, gelegentlich kann es einen Schauer geben. Die Temperaturen bewegen sich nachts zwischen 3 Grad im Gebirge und 8 Grad in den Ebenen, tagsüber zwischen 11 Grad in den Höhenlagen und 16 Grad an den Küsten.

Für Sonntag warnt das Wetteramt mit Stufe Gelb vor starken, teils orkanartigen Windböen und hohem Wellengang insbesondere im Norden und Osten der Insel. (cze)

aktualisiert um 17.35 Uhr