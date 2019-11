Es hat geschneit auf Mallorca

Auf Mallorca ist der erste Schnee des Winters gefallen. Das staatliche Wetteramt Aemet informierte darüber, dass einige Flocken im Tramuntana-Gebirge in Höhe von etwa 1000 Meter gefallen sind und lieferte bei Twitter ein Foto mit.

Der Schnee ist keine Überraschung, sondern wurde bereits vorausgesagt. In den sozialen Netzwerken findet man das eine oder andere Mallorca-Schneebild, so waren offenbar sogar die Straßen in Port de Pollença teilweise mit einer weißen Schicht bedeckt.