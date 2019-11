Palma öffnet Luftschutzbunker aus dem Bürgerkrieg

Die Stadt Palma de Mallorca hat der Öffentlichkeit am Sonntag einen Luftschutzbunker aus dem Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) zugänglich gemacht. Er befindet sich am Paseo Sagrero unmittelbar neben der Verteidigungsanlage Sant Pere.

Die Eröffnung fand parallel zur Veröffentlichung eines neues Buches zum Thema Luftschutzbunker in Palma statt. es handelt sich um das Werk "Els refugis antiaeris de Palma i la defensa passiva a Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939)" .

Während des Waffengangs waren in Palma 130 öffentliche Luftschutzräume in Betrieb, die nach dem Krieg zugemauert wurden und in Vergessenheit gerieten. Dorthin flüchteten sich die Menschen während der Bombardements durch die die Republik-Luftwaffe. Mallorca hatte sich von Beginn an auf der Seite der aufständischen um Francisco Franco befunden. (it)